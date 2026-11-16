Er hört nicht auf, Cristiano Ronaldo zu verfolgen

Rasmus Höjlund glänzt gegen Portugal mit einem Doppelpack und wird ausgerechnet an einem Abend, der im Zeichen des Rücktritts von Cristiano Ronaldo steht, zum Hauptdarsteller. Den Dänen verbindet eine besondere Geschichte mit mit CR7.

Die Ära Cristiano Ronaldo gehört im portugiesischen Fußball der Geschichte an. Beim ersten Länderspiel nach dem Rücktritt der Rekordnationalspielers drängte sich aber ausgerechnet einer der Gegner in den Mittelpunkt.

„Ich glaube, die einzig passende Bildunterschrift ist siuuuu“, schrieb Portugals Schreckgespenst und der bekennende CR7-Fan Rasmus Höjlund am Tag nach seinem Doppelpack unter seinen Beitrag auf Instagram.

Rasmus Höjlund hat eine spezielle Beziehung zu Cristiano Ronaldo Rasmus Höjlund hat eine spezielle Beziehung zu Cristiano Ronaldo © Rasmus Hojlund

Bei der 1:4-Niederlage gegen Dänemark hatten sich die Portugiesen hatten am Samstag vor dem Anpfiff emotional vor ihrem langjährigen Kapitän verneigt. Die Spieler trugen beim Einlaufen Trikots mit Ronaldos Namen und der Rückennummer sieben. Auf den Rängen präsentierten die Fans ein Banner mit der Aufschrift „Obrigado, Capi7ao“ (Danke, Kapitän). In der siebten Spielminute brandete Applaus auf.

Ronaldo selbst hatte seinen Abschied in der Vorwoche nach 146 Toren in 234 Länderspielen verkündet. Vorausgegangen war der öffentliche Konflikt mit Nationaltrainer Jorge Jesus, der schließlich in seinem vorzeitigen Abgang aus dem Trainingslager mündete.

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Doch statt eines gelungenen Starts in die Zeit nach CR7 erlebte Portugal einen bitteren Abend.

Portugal erlebt einen bitteren Abend

Pierre-Emile Höjbjerg brachte Dänemark per Handelfmeter in Führung (43.). Anschließend schlug Höjlund zweimal zu (50./57.), ehe Joachim Andersen auf 4:0 erhöhte (75.). Bernardo Silva gelang lediglich noch der Ehrentreffer (90.+3).

Höjlund selbst wollte die Bedeutung seiner Treffer anschließend nicht überbewerten. Bei TV 2 sagte er: „Man kann unsere Leistung nicht kleinreden. Ich verstehe, dass Portugal nicht so spielt, als wäre es ein WM-Finale, aber trotzdem. Wir spielen auswärts gegen eine der fünf besten Mannschaften Europas.“

Dabei ist die Geschichte zwischen Höjlund und Ronaldo eine ganz besondere, denn der Däne machte nie einen Hehl daraus, wie sehr er den portugiesischen Superstar bewundert.

„Cristiano ist alles für mich“

Bereits im März 2025 trafen beide aufeinander. Im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League erzielte er gegen Portugal den entscheidenden Treffer zum 1:0. Anschließend imitierte er Ronaldos berühmten „Siuuu“-Jubel. Und das ausgerechnet vor den Augen seines Idols, das damals noch selbst auf dem Platz stand.

Eine Provokation? Keineswegs. Höjlund stellte anschließend klar, welche Bedeutung Ronaldo für ihn hat. „Ich habe es nicht gemacht, um ihn zu verhöhnen“, erklärte der Angreifer damals. Vielmehr sei es für ihn etwas ganz Besonderes gewesen, gegen sein Vorbild zu spielen.

Seine Bewunderung brachte er besonders deutlich zum Ausdruck: „Cristiano ist alles für mich. Wegen Cristiano habe ich mich in den Fußball verliebt, und wegen Cristiano bin ich Fan von Manchester United geworden. Ich wollte immer wie Cristiano sein.“

Auch seinen Jubel erklärte er als Zeichen der Anerkennung. „Ich habe gegen den weltbesten Fußballer, mein Idol, gespielt“, betonte der Däne. Sein Traum sei es gewesen, Ronaldos Jubel einmal nachzuahmen, besonders in einem Spiel gegen ihn.

Wieder Ronaldo-Jubel gegen Portugal

Im Oktober 2026 fand das Hinspiel in der Nations League zwischen Dänemark und Portugal statt. Diesmal fehlte Ronaldo allerdings bereits im portugiesischen Aufgebot, nachdem er nach einem Streit mit Jesus das Trainingslager verlassen hatte.

Höjlund traf bei der 2:4-Niederlage zum zwischenzeitlichen 2:2 und macht wieder Ronaldos berühmten „Siuuu“-Jubel. Die Reaktion darauf ließ nicht lange auf sich warten. Einige interpretierten die Geste wieder als Provokation.

Dänemarks Rasmus Höjlund trifft doppelt gegen Portugal Dänemarks Rasmus Höjlund trifft doppelt gegen Portugal © IMAGO/Pressinphoto

Der Däne widersprach bei TV 2 erneut entschieden: „Das war einfach eine Hommage an einen Mann, dessen Nationalmannschaftskarriere nach den Ereignissen am Tag vor dem Spiel möglicherweise beendet ist. Deshalb wollte ich ihn einfach noch einmal würdigen.“ Und weiter: „Das hatte überhaupt nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Er ist mein großes Idol.“

Am Samstagabend schrieb Höjlund ein weiteres Kapitel in seiner Geschichte mit seinem großen Idol Cristiano Ronaldo.