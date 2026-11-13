Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane trifft für England und steigt zum Rekordnationalspieler auf. Von der Presse wird der Bayern-Star mit Lob überschüttet.

England besiegt Kroatien 2:1 in der Nations League, Harry Kane erzielt den Siegtreffer und steigt zugleich mit seinem 126. Einsatz zum alleinigen Rekordnationalspieler seines Landes auf.

„Ich versuche, alles aufzusaugen“, sagte der Stürmerstar nach seinem gelungenen Rekordspiel bei der BBC: „Den Rekord zu brechen ist ein Riesenerfolg in der Geschichte unseres Sports. Die Choreografie zu sehen, meine Kinder dabei zu haben und von all den Leuten gefeiert zu werden, war einfach unglaublich.“

Harry Kane krönte seinen Rekordabend mit einem Tor Harry Kane krönte seinen Rekordabend mit einem Tor © IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Presse feiert Harry Kane nach Rekordabend

Die heimische Presse feiert den Ballon-d’Or-Gewinner, auch international wird der Stürmerstar des FC Bayern gewürdigt.

ENGLAND

Daily Mail: „Kane gehört in die Ruhmeshalle des Fußballs, weil er einer der tödlichsten Stürmer der Geschichte ist. Er gehört in die Ruhmeshalle wegen der Bescheidenheit, die er an den Tag legt, und wegen seines Engagements, sich ständig zu verbessern.“

The Sun: „König Kane. Während Prinz William unter den Zuschauern war, endete der 126. Länderspieleinsatz des Kapitäns – womit er Peter Shiltons Rekord übertraf – damit, dass er erneut zum Matchwinner wurde.“

The Guardian: „Es ist Happy-Harry-Kane-Tag, denn Englands Bester nutzt seinen großen Moment mit Stil.“

DEINE MEINUNG

The Telegraph: „Kane bestimmt das Spiel nach seinem Willen an einem Abend, an dem er alle Rekorde bricht. Eines Tages wird es für Harry Kane zu Ende gehen, doch derzeit, nach fast zwölf Jahren in der englischen Nationalmannschaft, gibt es noch immer niemanden, der an die Erfahrung und den Einfluss heranreicht, die er in all diesen Spielen und durch all diese Tore für sein Land gesammelt hat…“

SPANIEN

As: „Kanes großer Abend. Die legendäre englische ‚Nr. 9‘ feierte den Goldenen Ball und den Länderspielrekord mit einem Tor und dem Sieg, der die ‚Three Lions‘ ins Viertelfinale der Nations League brachte.“

„Kane war erneut der Held eines unvergesslichen Abends“

FRANKREICH

Le Parisien: „Vom Applaus von Prinz William bis hin zu den Jubelfeiern des Torschützen – Harry Kane war erneut der Held eines unvergesslichen Abends in England. Der 2:1-Sieg gegen Kroatien sicherte nicht nur den ‚Three Lions‘ den Einzug ins Viertelfinale, sondern gab den Fans auch die Gelegenheit, ihre Legende Harry Kane zu feiern und zu würdigen.“

SCHWEIZ

Blick: „Wann wird er zum Ritter geschlagen? Ein Tor, ein Trikot vom Prinzen und ganz viel Applaus: Harry Kane erlebt gegen Kroatien einen Abend, den er nicht so schnell vergessen dürfte.“

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