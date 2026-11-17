Österreich steigt auf. Auch Schweden, die Schweiz und Nordirland spielen künftig in der Liga A der Nations League.

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft steigt ohne Niederlage in die Liga A der Nations League auf. Im letzten Spiel der Gruppe G erreichte das Team von Ralf Rangnick im ungarischen Debrecen ein 1:1 (0:1) gegen Israel. Sasa Kalajdzic erzielte den Ausgleich für Rot-Weiß-Rot (62.), nachdem Dor Peretz die Führung gelungen war (36.).

Österreich hatte bereits vor dem Spiel als Aufsteiger in die Liga A festgestanden, ebenso wie Schweden und die Schweiz. Dazu gesellte sich Nordirland, dem im direkten Duell um den Sieg in der Gruppe F ein 1:1 in Ungarn genügte. Als Gruppenzweite können sich neben Ungarn auch Slowenien, Irland und Bosnien-Herzegowina noch über die Playoffs den Aufstieg in die Liga A sichern.

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