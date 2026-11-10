Über Marc Cucurella ärgern sich einige deutsche Fans bis heute. Der spanische Weltmeister nimmt die Ablehnung mit Humor – und sieht die Schuld bei einem anderen.

Marc Cucurella ist sich bewusst, dass er bei vielen deutschen Fußballfans immer noch auf Ablehnung stößt – nimmt es aber mit Humor.

„Ich weiß, dass ich nie in Deutschland spielen kann“, sagte der spanische Nationalspieler von Real Madrid im Interview mit Cope. Bei dem Gespräch wurde er auf die Pfiffe angesprochen, die ihm bei jedem Spiel gegen oder in Deutschland entgegenschlagen.

Marc Cucurella spricht über seine „Beliebtheit“ in Deutschland Marc Cucurella spricht über seine „Beliebtheit“ in Deutschland © IMAGO/Icon Sportswire

„Sie erinnern mich jedes Mal daran“, sagte der 28-Jährige über die Szene, die ihn in den Augen zahlreicher DFB-Anhänger so unsympathisch machte. Bei der EM 2024 spielte Cucurella während des Viertelfinals gegen Deutschland den Ball klar erkennbar mit der Hand, ein fälliger Elfmeterpfiff blieb aber aus. Das DFB-Team verlor und schied aus.

Cucurella sieht die Schuld beim Schiedsrichter

Es sei zwar „ohne Zweifel“ die Schuld des Schiedsrichters gewesen, erklärte der Verteidiger: „Aber ich weiß nicht warum, sie haben es an mir ausgelassen und, na ja, so ist es halt.“

Lachend erklärte Cucurella zu dem Thema noch: „Ich weiß, dass ich nicht in Deutschland spielen kann. Ich bin dort sehr beliebt.“

Doch nicht nur in der Bundesrepublik machte sich die Haltung der deutschen Fans bereits bemerkbar. Beim 4:1-Sieg von Real Madrid in der Champions League gegen RB Leipzig Ende Oktober wurde der Verteidiger sogar im Santiago Bernabéu von den mitgereisten Anhängern aus Deutschland lautstark ausgepfiffen.

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