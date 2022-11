FC Bayern: Versöhnlicher Abschied aus der Youth League - Hepburn und Qashi treffen bei Sieg gegen Inter Mailand

Auch deshalb musste der Bayern-Nachwuchs bereits am vergangenen Spieltag nach einer Niederlage gegen die Auswahl des FC Barcelona seine Hoffnungen auf die K.o.-Phase begraben. Nach sechs Spielen sammelten die Münchner lediglich sechs Punkte in der Gruppenphase und beenden ihre diesjährige Saison in der Youth League auf dem dritten Platz. Es ist das zweite Ausscheiden nach der Gruppenphase in Folge.