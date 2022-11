Youth-League: Der FC Bayern schiebt Frust - Nagelsmann wird deutlich

Der Schritt bei den Bayern von den Jugendmannschaften zu den Profis sei groß, also müsse man normalerweise in den Nachwuchsmannschaften zu den besten Teams Deutschlands gehören, um den Schritt einen Tick kleiner zu machen. „Sonst ist es schwer, Nachwuchsspieler zu integrieren“, betonte Nagelsmann und richtete einen Appell an den Nachwuchs: „Und da ist jeder Spieler angehalten, alles reinzuwerfen, um am Ende erfolgreicher da zu stehen, als sie es aktuell sind.“