Youth League: Trotz Sieg in Manchester! Bayern muss in die Playoffs

Die U19 des FC Bayern München hat sich am Dienstag gegen Manchester United durchgesetzt und die Youth-League -Gruppenphase mit einem Sieg abgeschlossen. Die Münchner siegten in Manchester mit 2:0 (1:0) - und wahrten somit die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Nur der Erstplatzierte der jeweiligen Gruppen qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale, alle Zweitplatzierten - so auch der FC Bayern (12 Punkte) - müssen zunächst eine Playoffs-Runde überstehen. In Gruppe A gewann Kopenhagen im Parallelspiel deutlich mit 6:0 gegen Galatasaray Istanbul und sicherte sich somit den wertvollen ersten Gruppenplatz (13 Punkte).

Playoff-Paarungen werden am 19. Dezember ausgelost

Javier Fernandez Gonzalez brachte den FC Bayern nach 25 Minuten mit 1:0 in Führung, Michael Scott besorgte in der 79. Minute den 2:0-Endstand.

Alle acht Zweitplatzierten müssen am 6. und 7. Februar in den Playoffs antreten. Dort warten die Sieger der Meisterwege, die wie folgt lauten: Mainz 05, Titelverteidiger AZ Alkmaar, der FC Basel, der FC Midtjylland, der FC Nantes, Olympiakos Piräus, Partizan Belgrad und MSK Zilina. Die Sieger der acht Playoff-Paarungen ziehen ins Youth-League-Achtelfinale ein. Wer in den Play-offs auf wen trifft, wird am 19. Dezember in Nyon ausgelost.