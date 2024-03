Youth League: Debakel für FC Bayern! Talente mit haarsträubenden Fehlern

Der Traum des FC Bayern vom historische Halbfinal-Einzug in der Youth League ist geplatzt. Die U19 des deutschen Rekordmeisters unterlag Olympiakos Piräus nach mehreren schweren Fehlern mit 1:3 (0:3). Schon zur Halbzeit war das bisher beste Ergebnis im Wettbewerb in weite Ferne gerückt.

Torhüter Max Schmitt ließ sich in der 32. Spielminute nach einem Rückpass zu viel Zeit und konnte den Ball unter Bedrängnis nicht mehr sauber klären - Christos Mouzakitis kam im Strafraum an den Ball und besorgte den Führungstreffer für die Gäste.

Traumtor schockt den FC Bayern

Nur fünf Minuten später düpierte Antonios Papakanellos seine Gegenspieler Paul Scholl und Max Scholze an der Torauslinie der Münchner und jagte die Kugel aus spitzem Winkel in den Kasten, ein Traumtor. Charalampos Kostoulas markierte den dritten Treffer am Bayern-Campus (40.), vorausgegangen war diesmal eine unsaubere Klärungsaktion von Jonah Kusi-Asare.