0:4! Abreibung für RB Leipzigs Junioren

In der UEFA Youth League kassiert die U19 von RB Leipzig gegen Atlético Madrid eine deutliche Niederlage.

In der UEFA Youth League kassiert die U19 von RB Leipzig gegen Atlético Madrid eine deutliche Niederlage.

Die U19 von RB Leipzig hat zum Auftakt in die neue Saison der UEFA Youth League eine deftige Niederlage kassiert. Bei der U19 von Atlético Madrid verlor die Nachwuchs-Auswahl von RB mit 0:4 (0:2).

Für Atlético trafen in der ersten Halbzeit Omar Janneh (11.) und Romeo Hueso (18.). Rayane Belaid erhöhte vom Elfmeterpunkt auf 3:0 (65.), in der Nachspielzeit besiegelte Sergio Esteban (90.+1) die deutliche Niederlage im Vorfeld des Champions-League-Duells der Erwachsenen-Mannschaften am Abend.