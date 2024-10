Youth League: BVB-Gala! Wätjen glänzt - auch Leverkusen und Stuttgart jubeln

Die U19 von Borussia Dortmund hat das erste Heimspiel in der reformierten Youth League gegen die U19 von Celtic Glasgow mit 4:0 (1:0) für sich entschieden. Almugera Kabar, der bereits zweimal im Profikader beim BVB stand, gab den Dosenöffner.

Kabar war vor zwei Wochen von Nuri Sahin noch in den Champions-League-Kader beim 3:0-Auswärtserfolg in Brügge berufen worden. Sein Treffer zum 1:0 (21.) für den BVB-Nachwuchs war ein erneutes Bewerbungsschreiben für einen Platz in der ersten Mannschaft.