Youth League: Juwel verhindert BVB-Pleite gegen Brügge

Nachwuchs-Juwel Kjell Wätjen hat Borussia Dortmund beim Auftakt in der Youth League gegen den FC Brügge auf den letzten Drücker ein 1:1-Unentschieden gerettet. Mit seinem Treffer in der 90. Minute bewahrte der 18-Jährige, der bereits für die Profis spielte, die Schwarz-Gelben vor einer Niederlage im ersten internationalen Spiel der Saison.

Der BVB war in der 43. Minute durch ein Tor von Alejandro Granados in Rückstand geraten. Und nur wenige Minuten später hätten die Belgier ihre Führung beinahe noch erhöht, denn: In der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde Brügge ein Elfmeter zugesprochen. Stürmer Kaye Furo scheiterte jedoch an BVB-Keeper Robin Lisewski.