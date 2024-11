Überraschende BVB-Pleite! Schwarzer Tag für deutsche Teams

In der Youth League erleben die deutschen Teams einen schwarzen Tag. Der BVB und Bayer Leverkusen verpassen den Sprung in die Spitzengruppe. Leipzig hängt unten fest.

Bitterer Rückschlag für den BVB-Nachwuchs! Am vierten Spieltag in der reformierten Youth League gab es für die Schwarz-Gelben überraschend die erste Niederlage. Mit dem 2:3 (1:1) gegen Sturm Graz verpasste es die Elf, in die Spitzengruppe zu springen. Die U19 von Borussia Dortmund hatte Real Madrid noch am vergangenen Spieltag in letzter Sekunde mit einem dramatischen 2:1 in die Knie gezwungen.