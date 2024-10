BVB-Coup! Doppelter deutscher Last-Minute-Wahnsinn

SPORT1 22.10.2024 • 18:27 Uhr Borussia Dortmund bezwingt Real Madrid in der Youth League in letzter Sekunde. Auch die U19 vom VfB Stuttgart landet bei Juventus Turin einen späten Coup!

Die U19 von Borussia Dortmund hat Real Madrid in der reformierten Youth League in letzter Sekunde in die Knie gezwungen! Trotz eines frühen Rückstandes kämpfte sich der BVB in Madrid zu einem 2:1-Achtungserfolg - inklusive dramatischer Schlussphase.

Hugo De Llanos brachte den Madrid-Nachwuchs in der achten Minute in Führung, ehe Nick Cherny die Partie vom Elfmeterpunkt in der zweiten Halbzeit egalisierte (64.).

In der Schlussphase wurde es nochmal richtig wild: Erst forderten die Dortmunder vehement Elfmeter (90.+5), nachdem Samuele Inacio im gegnerischen Sechzehner zu Fall gebracht worden war - der polnische Schiedsrichter Damian Kos machte jedoch keine Anstalten auf den Punkt zu zeigen.

Wenig später landete der Ball nach einer chaotischen Ballstafette der Dortmunder bei Taycan Etcibasi. Der 17-Jährige fasste sich ein Herz und brachte das Leder im rechten unteren Eck unter (90.+7).

BVB nach Coup vorerst auf Platz 1

DAZN-Kommentator Jan-Lucas Krenzer reagierte ekstatisch: „Das gibt es ja nicht, was ist denn hier los? Wow! Das ist mal ein Lucky Punch!“ Mit dem Sieg übernimmt die Borussia vorerst Platz 1 in der Tabelle mit sieben Punkten aus drei Spielen. Mehrere Teams können allerdings am Mittwoch vorbeiziehen.

Am Dienstagabend sind dann die Profis vom BVB in der Neuauflage des Endspiels der Vorsaison gegen Real Madrid gefordert (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Auch Stuttgart jubelt ganz spät

Auch bei der U19-Mannschaft vom VfB Stuttgart hätte es nicht besser laufen können. Diese gewann - ebenfalls in letzter Sekunde - mit 3:2 (1:1) bei Juventus Turin. Kenny Freßle erzielte kurioserweise auch in der siebten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.

