Youth League: Herbe BVB-Klatsche im zweiten Spiel

Felix Kunkel 01.10.2025 • 18:54 Uhr Die Junioren des BVB können nicht an ihren erfolgreichen Start in der UEFA Youth League anknüpfen. Gegen Athletic Bilbao setzt es eine deutliche Niederlage.

Nach dem Sieg zum Auftakt der neuen Saison in der UEFA Youth League hat Borussia Dortmund im zweiten Spiel einen herben Dämpfer kassiert. Die Junioren des BVB unterlagen der Auswahl von Athletic Bilbao am Dienstagnachmittag deutlich mit 0:4 (0:0).

Die Basken, die wie die Profimannschaft ausschließlich mit Spielern aus der Region antreten, drehten nach einer torlosen ersten Hälfte auf. Kurz nach der Pause vollendete Manex Lozano (52.) einen Konter eiskalt zur Führung.

Wenige Minuten später sah BVB-Verteidiger Niklas König zu allem Überfluss nach einem Foul Gelb-Rot (56.). In Überzahl übernahm Bilbao endgültig die Kontrolle.

Youth League: BVB kassiert vier Gegentore

Dortmunds Keeper Julien Froese verhinderte mit mehreren starken Paraden zunächst Schlimmeres. Doch in der Schlussphase bauten die Spanier das Ergebnis deutlich aus: Selton Sánchez (79.), Xantiago Oyharcabal (84.) und Christian Imga (86.) sorgten für den klaren Endstand.

