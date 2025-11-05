Youth League: BVB-Talente bezwingen ManCity - Klatsche für Bayer Leverkusen

Philipp Heinemann 05.11.2025 • 18:05 Uhr Die U19 von Borussia Dortmund holt in der Youth League wichtige Punkte bei Manchester City. Ein anderes deutsches Team geht unter.

Die U19 von Borussia Dortmund hat in der Youth League einen Sieg gegen den Nachwuchs von Manchester City eingefahren. Der BVB setzte sich im Auswärtsspiel in England mit 3:0 (2:0) durch.

Taycan Etcibasi sorgte in der 41. Spielminute per Elfmeter für die Führung - der 18 Jahre alte Mittelstürmer hatte den Strafstoß zuvor selbst herausgeholt.

Noch vor der Pause erhöhte dann Thierry Fidjeu-Tazemeta: Nach einem starken Solo von Justin Hoy, dessen Abschluss ans Lattenkreuz krachte, verwandelte er den Abpraller problemlos (44.). Für den späten Schlusspunkt sorgte der 16-jährige Fadi Zarqelain in der 92. Minute.

Leverkusen geht unter - Bayern droht Aus

Dortmund schob sich durch den Sieg in der Tabelle der Youth League, deren Vorrunde analog zur Champions League in einem Ligamodus mit 36 Mannschaften ausgetragen wird, auf den neunten Platz.

Bayer Leverkusen kassierte derweil bei Benfica Lissabon eine 0:5-Klatsche und findet sich nun auf Rang 18 wieder.

Die U19 des FC Bayern musste sich schon am Vortag mit 0:3 bei Paris Saint-Germain geschlagen geben. Die Münchner haben nach vier Spielen erst drei Punkte auf dem Konto und belegen Platz 26.