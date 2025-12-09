FC Bayern: Trotz Blitztor! Bitterer Tag für FCB-Youngster

SPORT1 09.12.2025 • 15:44 Uhr Auch ihr letztes Spiel in der Ligaphase der Youth League hat die U19 des FC Bayern nicht gewonnen. Zum Weiterkommen war es allerdings ohnehin bereits zu spät.

Das Ausscheiden stand bereits vor Anpfiff fest, dennoch hat die U19 des FC Bayern in der Youth League noch einmal einen bitteren Tag erlebt. Im letzten Spiel der Gruppenphase kamen die Münchner trotz langer Führung nicht über ein 3:3 gegen Sporting Lissabon hinaus.

Am Dienstagmittag startete das Team von Cheftrainer Peter Gaydarov auf dem eigenen Campus nahezu perfekt. Yll Gashi traf in der sechsten Minute per Elfmeter zur frühen Führung. Wenig später legte Maycon Douglas Cardozo das zweite Tor für die Gastgeber nach (16.). Allerdings verkürzte Gabriel Silva für die Portugiesen schnell (20.).

FC Bayern: Blitztor nach Wiederbeginn

Ein echtes Highlight gab es unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Der Ball flog vom Anstoß direkt in den Lauf von Cardozo, dessen Abschluss Sporting-Keeper Miguel Gouveia noch entschärfen konnte. Doch Bohdan Olychenko stand goldrichtig und köpfte den Abpraller elf Sekunden nach Wiederbeginn ins Tor – es reichte aber nicht.

Zunächst brachte Lucas Taibo die Gäste in der 79. Minute wieder heran. Sekunden vor dem Ende war der 19 Jahre alte Spanier erneut zur Stelle und erzielte aus rund fünf Metern den späten Ausgleich (90+6.). So mussten sich die Bayern trotz einer überwiegend guten Vorstellung mit einem Punkt zufriedengeben.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

FC Bayern: U19 ist aus der Youth League ausgeschieden

Eine Qualifikation für die K.o.-Runde des Wettbewerbs war nach der jüngsten 2:4-Niederlage gegen den FC Arsenal aber ohnehin nicht mehr möglich. Nach fünf Spielen und nur einem Sieg gegen Paphos (3:0) konnten die Bayern vor der Partie gegen Sporting nicht mehr auf den dafür nötigen 22. Rang vorrücken.