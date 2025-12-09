FC Bayern: Trotz Blitztor! Bitterer Tag für FCB-Youngster

Das Ausscheiden stand bereits vor Anpfiff fest, dennoch hat die U19 des FC Bayern in der Youth League noch einmal einen bitteren Tag erlebt. Im letzten Spiel der Gruppenphase kamen die Münchner trotz langer Führung nicht über ein 3:3 gegen Sporting Lissabon hinaus.
Bitteres Spiel für Bayern-Junioren
Am Dienstagmittag startete das Team von Cheftrainer Peter Gaydarov auf dem eigenen Campus nahezu perfekt. Yll Gashi traf in der sechsten Minute per Elfmeter zur frühen Führung. Wenig später legte Maycon Douglas Cardozo das zweite Tor für die Gastgeber nach (16.). Allerdings verkürzte Gabriel Silva für die Portugiesen schnell (20.).
FC Bayern: Blitztor nach Wiederbeginn
Ein echtes Highlight gab es unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Der Ball flog vom Anstoß direkt in den Lauf von Cardozo, dessen Abschluss Sporting-Keeper Miguel Gouveia noch entschärfen konnte. Doch Bohdan Olychenko stand goldrichtig und köpfte den Abpraller elf Sekunden nach Wiederbeginn ins Tor – es reichte aber nicht.
Zunächst brachte Lucas Taibo die Gäste in der 79. Minute wieder heran. Sekunden vor dem Ende war der 19 Jahre alte Spanier erneut zur Stelle und erzielte aus rund fünf Metern den späten Ausgleich (90+6.). So mussten sich die Bayern trotz einer überwiegend guten Vorstellung mit einem Punkt zufriedengeben.
FC Bayern: U19 ist aus der Youth League ausgeschieden
Eine Qualifikation für die K.o.-Runde des Wettbewerbs war nach der jüngsten 2:4-Niederlage gegen den FC Arsenal aber ohnehin nicht mehr möglich. Nach fünf Spielen und nur einem Sieg gegen Paphos (3:0) konnten die Bayern vor der Partie gegen Sporting nicht mehr auf den dafür nötigen 22. Rang vorrücken.
Vor den abschließenden Ligaspielen am Mittwoch stehen die Münchner mit sechs Punkten auf dem 31. Tabellenplatz.