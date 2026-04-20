Drama pur! Real krönt sich im Elfmeterschießen

SID 20.04.2026 • 20:55 Uhr Der Nachwuchs von Real Madrid gewinnt die Youth League. Das dramatische Finale wird im Elfmeterschießen entschieden.

In der Königsklasse besiegt, im Nachwuchs das Maß aller Dinge! Die U19-Fußballer von Real Madrid haben zum zweiten Mal die Youth League gewonnen. Fünf Tage nach dem Halbfinal-Aus der Profis in der Champions League bei Bayern München setzte sich die von Álvaro López trainierte Mannschaft im Endspiel von Lausanne gegen den FC Brügge aus Belgien mit 4:2 (1:1, 1:0) im Elfmeterschießen durch.

Brügges Torwart Argus Vanden Driessche ließ Real zu Beginn mit seinen Paraden verzweifeln, ein Hackentreffer von Jacobo Ortega (23.) brachte die völlig verdiente Führung.

Real-Torwart pariert zwei Elfmeter

Nach der Halbzeitpause erhöhte Brügge den Druck und kam so zurück in die Partie. Tobias Lund-Jensen (64.) bestrafte Reals Passivität und sorgte für das erste Elfmeterschießen der Finalgeschichte des Wettbewerbs.

Dort hieß der Held auf Seiten von Madrid Javier Navarro. Der Keeper parierte zwei Versuche, Diego Aguado versenkte den entscheidenden Schuss. Schon im Halbfinale war Navarro mit drei gehaltenen Elfmetern im Shootout gegen Paris Saint-Germain zum Helden avanciert.