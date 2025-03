WM 2026, Qualifikation: England vs. Lettland heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Für Thomas Tuchel steht das zweite Spiel als Englands Nationalcoach bevor. Die englische Nationalmannschaft bestreitet am Sonntagabend ( ab 20:45 im LIVETICKER ) das Spiel gegen Lettland in der WM-Qualifikation. Das letzte Spiel gegen Albanien gewannen die Engländer mit einem 2:0-Arbeitssieg .

Zum Jahresbeginn hatte Tuchel den Vize-Europameister übernommen und soll die Engländer nun zum WM-Titel 2026 führen. Bei seinem Debüt im ausverkauften Wembley-Stadion wurde der Deutsche mit einem Banner begrüßt, auf dem stand: „Welcome to the home of football, Thomas“.

WM-Qualifikation: So können Sie England vs. Lettland heute LIVE im TV, Stream & Ticker verfolgen

´WM-Quali: Tuchel setzt auf Rotation

So wie gegen Albanien gehen die Engländer als klare Favoriten in die Partie. So sagte der deutsche Coach vor der Partie England sei „klarer Favorit. Es ist schwer, vorauszusagen, was Lettland machen wird“.