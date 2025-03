Thomas Tuchel singt England-Hymne nicht mit - Presse reagiert sofort

Thomas Tuchel hat die englische Nationalhymne vor seinem ersten Spiel als Nationaltrainer wie angekündigt nicht mitgesungen. Als „God Save The King“ im Wembley-Stadion erklang, schwieg der deutsche Coach der Three Lions.

Tuchel? Das Hymnen-Thema brodelt schon länger

Dennoch sorgte Tuchels Auftritt während der Hymne für viel Beachtung in der englischen Presse. So verkaufte die Daily Mail das Schweigen als Breaking News. Auch The Mirror, The Sun und Express sprangen sofort auf das Thema an.