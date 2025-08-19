WM-Qualifikation: Überraschung um Vinícius?

Annabella Aulinger 19.08.2025 • 17:58 Uhr Carlo Ancelotti trifft wohl eine überraschende Entscheidung im Vorfeld der anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Vinícius Jr. soll nicht nominiert werden.

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Vinícius Jr. wohl aus dem Kader für die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele gestrichen. Das berichten mehrere brasilianische Medien.

Vinícius stand nicht auf der vorläufigen Kaderliste, die der FIFA vorgelegt wurde. Der Grund für die Abstinenz des 25-Jährigen ist wohl das Resultat einer Sperre sowie einer strategischen Entscheidung des Trainerstabs.

Im WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay Anfang Juni erhielt Vinícius seine zweite Gelbe Karte, wodurch er für das nächste Spiel gegen Chile am 4. September gesperrt ist.

Für das Gastspiel in Bolivien am 9. September wäre der Angreifer wieder einsatzbereit gewesen, doch Ancelotti entschied sich dennoch gegen eine Nominierung.

Seine Gründe dafür sollen eine Schonung des brasilianischen Spielers gewesen sein. Vini Jr. hatte in der vergangenen Saison bereits 60 Länder- und Vereinsspiele absolviert.

Gute Aussichten für Rodrygo und Miltao

Offiziell bekanntgegeben wird die Nominierung der Selecao am 25. August. Gute Chancen auf eine Rückkehr haben Rodrygo und Éder Miltao. Beide fehlten im vergangenen Spiel verletzungsbedingt.