Brasilien beschenkt Ancelotti

SID 11.06.2025 • 06:49 Uhr Brasiliens Fußballer feiern unter ihrem neuen Trainer Carlo Ancelotti ihren ersten Sieg und bereiten ihm mit dem WM-Ticket das perfekte Geschenk.

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat durch den ersten Sieg unter Trainer Carlo Ancelotti das Ticket für die WM-Endrunde 2026 gelöst. Am Geburtstag des italienischen Coaches (66) qualifizierte sich die Selecao mit einem 1:0 (1:0) gegen Paraguay als zweites südamerikanisches Team nach Weltmeister Argentinien. Auch Ecuador sicherte sich mit einem 0:0 in Peru die Teilnahme an dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Kampf um die verbliebenen drei Direkttickets sowie Platz sieben, der noch den Umweg über das interkontinentale Playoff-Turnier ermöglicht, verbesserte Uruguay mit einem 2:0 (1:0) gegen Venezuela seine Ausgangslage und schob sich auf Rang vier (24 Punkte). Auch Paraguay (24) und Kolumbien (22) nach einem 1:1 (1:0) in Argentinien haben mit noch zwei ausstehenden Spielen alles in der eigenen Hand.

Brasilien für Endrunde qualifiziert

Brasilien kann derweil bereits für die WM-Endrunde planen. Mit 25 Punkten kann der Rekordweltmeister, der derzeit auf Rang drei der südamerikanischen Qualifikation liegt, ebenso wie der Tabellenzweite Ecuador (25) nicht mehr von den ersten sechs Plätzen verdrängt werden.

Vinicius Junior beschenkte mit dem Siegtreffer in der 44. Minute dabei Ancelotti, unter dem er bereits bei Real Madrid gespielt hatte. Der Italiener hatte die brasilianische Auswahl erst kürzlich übernommen und bei seinem Debüt in der vergangenen Woche ein 0:0 in Ecuador hinnehmen müssen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erster Sieg für Ancelotti

Nach seiner Heimpremiere in Sao Paulo zeigte sich Ancelotti nun zufrieden mit dem Auftritt seiner neuen Schützlinge und blickte bereits nach vorne. „Erst mache ich jetzt mal ein paar Tage frei. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Urlaub hatte. Und dann fahre ich zur Klub-WM“, sagte Ancelotti, der eine Liste mit etwa 70 Namen habe, die er bis zur WM bewerten müsse.