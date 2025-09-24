2:4, 4:4, 4:5! Italien-Spiel völlig wild

Tobias Wiltschek 08.09.2025 • 22:50 Uhr Ein frühes Tor gegen Italien wird aus fragwürdigen Gründen nicht anerkannt. Doch das ist erst der Anfang eines irren Spiels mit absurden Wendungen.

Italien hat in einer irrwitzigen Partie einen weiteren herben Rückschlag in der WM-Qualifikation nur knapp verhindert. Nach der klaren 0:3-Niederlage in Norwegen gewann das Team des neuen Trainers Gennaro Gattuso nach einer völlig wilden zweiten Halbzeit gegen Israel nur knapp mit 5:4.

{ "placeholderType": "MREC" }

Italien steht in der Gruppe I nun wie Israel bei neun Punkten - und verkürzte damit auch den Rückstand auf den makellosen Tabellenführer Norwegen (12).

In der italienischen Presse schlug das Wahnsinnsspiel hohe Wellen.

„Italien, ein surrealer Sieg! Es schlägt Israel mit 5:4, aber was für eine Angst. Und was für Fehler (2 Eigentore) ...“, schreibt die Gazzetta dello Sport über den Auftritt der Squadra Azzurra.

{ "placeholderType": "MREC" }

La Repubblica titelt: „Verrücktes Italien zwischen Toren, Doppelpacks und Eigentoren: Israel mit 5:4 besiegt.“ Und bei Tuttosport lautet die Schlagzeile: „Italien leidet, kämpft und gewinnt 5:4″.

Italien profitiert zu Beginn von Fehlentscheidung

Schon zu Beginn herrschte im ungarischen Debrecen, wo Israel das Heimspiel ausgetragen hat, große Aufregung.

Es waren nicht einmal fünf Minuten gespielt, als sich Italiens Torwart Gianluigi Donnarumma beim Stand von 0:0 einen Eckball der Israelis praktisch selbst ins Tor boxte.

Doch Schiedsrichter Slavko Vincic sah in dieser Szene ein Stürmerfoul von Stav Lemkin und erkannte das Tor nicht an. “Das ist für mich eine krasse Fehlentscheidung. Er muss dieses Tor zählen lassen". regte sich DAZN-Kommentator Oliver Faßnacht über diese Szene auf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch kurz vor der Pause bezog sich Faßnacht noch einmal auf die Szene und sprach nun sogar von einer “fast schon skandalösen Fehlentscheidung. Das darf in der WM-Qualifikation nicht passierten“.

Zu dieser äußerst fragwürdigen Entscheidung hat auch ein deutsches Duo beigetragen. Denn mit Christian Dingert und Sascha Stegemann waren zwei DFB-Referees als Video-Schiedsrichter eingeteilt.

Sie haben sich das Tor im Videoraum auch angeschaut, griffen aber nicht in Vincics Entscheidung ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Israel ging dennoch durch ein Eigentor von Manuel Locatelli in Führung. Moise Kean glich für Italien noch vor der Pause aus.

Nach der Pause wird es komplett wild

In der zweiten Halbzeit wurde es dann richtig wild: Dor Peretz brachte Israel nach einer fantastischen Einzelleistung von Manor Solomon erneut in Front, und Kean glich - diesmal per Volleyschuss - wieder aus.

Und nachdem man dachte, dass sich der Favorit nach zwei weiteren Toren von Matteo Politano und Giacomo Raspadori dann doch durchsetzen würde, schlug Israel wieder zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erst ließ ein tölpelhaftes Eigentor von Alessandro Bastoni die Israelis jubeln (87.), ehe Peretz eine sehenswerte, einstudierte Freistoßvariante zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich abschloss (89.).