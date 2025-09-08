Cristiano Ronaldo rührt Einlaufkind bei Hymne – bewegender Moment geht um die Welt

Jannis Blank 08.09.2025 • 20:17 Uhr Cristiano Ronaldo sorgt schon vor Anpfiff für einen Gänsehaut-Moment. Ein armenisches Einlaufkind singt voller Emotion die Hymne mit – und Ronaldo reagiert bewegend.

Cristiano Ronaldo hat bereits vor dem Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels gegen Armenien für große Emotionen gesorgt. Während die Hymne gespielt wurde, klopfte er seinem armenischen Einlaufkind, das lautstark mitsang, anerkennend auf die Schulter und hob den Daumen.

Der Junge drehte sich zu dem Superstar um, lächelte zurück und sang voller Inbrunst weiter. Immer wieder blickte er euphorisch zu Ronaldo hinauf – ein Moment, den er wohl nie vergessen wird und der im Netz unzählige Male geteilt wurde.

Tränen schon im Spielertunnel

Bereits vor dem Einlaufen war der Junge überwältigt von der Begegnung mit Ronaldo. Im Spielertunnel konnte er seine Tränen nicht mehr zurückhalten – Ronaldo umarmte ihn herzlich und nahm ihn an die Hand.

Während der Hymne zeigte der Junge erneut seine ganze Leidenschaft, sang lautstark mit und wischte sich immer wieder Tränen aus den Augen. Ronaldos ermutigende Gesten gaben ihm dabei sichtlich Kraft.

Ronaldo teilt die Szene im Netz

Nach dem Abpfiff griff Ronaldo selbst den bewegenden Augenblick noch einmal auf. Er veröffentlichte ein Video in den sozialen Medien und schrieb dazu: „Ich habe gestern einen neuen Freund gefunden. Ich bin dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ich jeden Tag erhalte, und hoffe, dass jeder seine Träume verwirklichen kann!“

Laut armenischen Medienberichten spielt der Junge selbst Fußball in einem inklusiven Team und lebt mit Hör- und Sprachproblemen.

Doppelpack beim klaren Sieg

Auch sportlich setzte Ronaldo ein Ausrufezeichen. Mit zwei Treffern (21./46. Minute) hatte er großen Anteil am souveränen 5:0-Erfolg Portugals. Neben ihm trugen sich Joao Félix mit zwei Toren und Joao Cancelo in die Torschützenliste ein.