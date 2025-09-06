Ein emotionaler und bittersüßer Abend für Cristiano Ronaldo

SID 06.09.2025 • 19:56 Uhr Portugal feiert beim Auftakt in die WM-Qualifikation einen Kantersieg. Cristiano Ronaldo und ein früherer Bayern-Profi huldigen nach ihren Toren dem tödlich verunglückten Stürmer Diogo Jota.

Eine Schweigeminute für Diogo Jota, ein Gruß von CR7 gen Himmel und ein standesgemäßer Sieg: Portugal hat einen souveränen Start in die WM-Qualifikation hingelegt, der Nations-League-Sieger gewann in Armenien ohne Mühe mit 5:0 (3:0) und ging den ersten Schritt Richtung Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Das Spiel in der Gruppe F stand ganz im Zeichen des am 3. Juli bei einem Autounfall verstorbenen Liverpool-Stürmers sowie seines dabei ebenfalls tödlich verunglückten Bruders André Silva.

Tore im Zeichen des verstorbenen Jota

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo erzielte in der 21. Minute in seinem 222. Länderspiel das 139. Tor für sein Land und deutete anschließend mehrfach gen Himmel, kurz nach dem Seitenwechsel legte der 40-Jährige mit einem 20-Meter-Schuss (46.) nach.

Der frühere Bayern-Profi João Cancelo vollführte nach seinem Tor zum 3:0 (32.) den von Jota kreierten Spielkonsolen-Jubel. Das erste Tor in Armeniens Hauptstadt Jerewan hatte Ronaldos Al-Nassr-Klubkollege João Felix mit einem platzierten Kopfball erzielt (10.), er markierte auch den fünften Treffer nach einer Stunde.

