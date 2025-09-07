DFB-Team: Raum-Aktion zieht Häme nach sich

Julius Schamburg 07.09.2025 • 22:22 Uhr David Raum erwischt gegen Nordirland keinen sonderlich guten Tag. Eine misslungene Aktion des DFB-Verteidigers hat einige Netzreaktionen zur Folge.

David Raum erlebt im DFB-Trikot einen über weite Strecken gebrauchten Abend und erntet dafür Häme und Spott in den sozialen Medien.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim zweiten Gruppenspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland (3:1) sorgte besonders eine Szene in der 50. Minute für einige Reaktionen im Netz.

Chip-Ball von Raum geht in die Hose

Raum wollte den Ball in den Strafraum chippen, verschätzte sich aber total. Sein Versuch flog viel zu weit in Richtung der Eckfahne und erreichte keinen seiner Mitspieler.

„Eckfahnenzielschießen“, schrieb ein User auf X und verwies dabei auf Kommentator Frank Buschmann, der von dieser Redewendung gerne Gebrauch macht.

{ "placeholderType": "MREC" }

„David Raum sieht irgendwo irgendwelche Räume, die keiner sonst sieht“, schrieb ein weiterer User.

Das harte Fazit eines Nutzers lautete: „Das ist halt der Unterschied zwischen David Raum und Roberto Carlos: Letzterer schießt halt den Ball von der Torauslinie in den langen Winkel.“