Schweinsteiger und Sedlaczek: "Soll ich mich ausziehen?"

Philipp Heinemann , Julius Schamburg 04.09.2025 • 20:49 Uhr Esther Sedlaczek meldet sich nach kurzer Babypause zurück. Die Moderatorin steht bei einem DFB-Spiel zusammen mit Bastian Schweinsteiger wieder an der Seitenlinie - die gegenseitigen Neckereien gehen sofort wieder los.

Esther Sedlaczek gibt beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei ihr TV-Comeback für die ARD. Die bekannte Moderatorin steht erstmals seit der Geburt ihres dritten Kindes wieder vor der Kamera.

Und es ging munter mit einer Frotzelei los: „Ja, wer ist denn wieder da mit seinem Mantel?“, freute sich Experte Bastian Schweinsteiger über das Comeback seiner TV-Partnerin (er sagte wirklich „seinem“). Sedlaczek lächelte und meinte, dass ihr bei etwa 27 Grad Ortstemperatur doch etwas warm sei in dem Mantel.

Zu einem weiteren kuriosen Moment kam es später, als sich Schweinsteiger und Sedlaczek aus dem Spielertunnel meldeten - und Sedlaczek erstaunt feststellte, dass die DFB-Stars so konzentriert waren, dass sie Schweinsteiger nicht zu bemerken schienen.

„Was soll ich machen, mich ausziehen hier?“, witzelte Schweinsteiger dann. Sedlaczeks trockene Antwort: „Ausziehen? Nee, bitte nicht.“

Schweinsteiger kündigte Sedlaczeks Babypause an

Sedlaczek hatte erst im Juli einen Sohn zur Welt gebracht. 2019 hatte sie zudem eine Tochter willkommen geheißen, 2021 ihren ersten Sohn. Seit einigen Jahren ist die 39-Jährige mit einem Münchner Geschäftsmann verheiratet.

Bei einem Interview mit Ermedin Demirović beim Pokalviertelfinale zwischen Stuttgart und Augsburg hat Sedlaczek über den VfB-Spieler gesagt: „Der ist gerade Papa geworden.“