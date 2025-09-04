Schweinsteiger zerlegt DFB-Abwehr: "Hat nichts mit Verteidigen zu tun"

Julius Schamburg 04.09.2025 • 22:17 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft erlebt in der Slowakei einen Abend zum Vergessen. Antonio Rüdiger patzt entscheidend. Bastian Schweinsteiger urteilt knallhart.

Die DFB-Abwehr um Antonio Rüdiger erlebt beim WM-Qualifikationsspiel in Bratislava (Jetzt im LIVETICKER) einen Abend zum Vergessen.

Insbesondere Antonio Rüdiger sah bei beiden Gegentoren schlecht aus - und wurde wie seine Teamkollegen von ARD-Experte Bastian Schweinsteiger scharf kritisiert.

„Das hat nichts mit Verteidigen zu tun“, sagte der frühere Weltmeister über die Leistung der DFB-Abwehr vor dem ersten Gegentor durch Dávid Hancko (42.).

Wirtz zofft sich mit Gegenspieler

Während Florian Wirtz noch mit Gegenspieler Ondrej Duda Kopf an Kopf über ein vermeintliches Foulspiel diskutiert hatte und gar nicht erst nach hinten zurückgelaufen war, marschierten die Slowaken auf das Tor der Deutschen zu.

Erst wurde der phasenweise überforderte Debütant Nnamdi Collins auf der rechten Seite überspielt, doch die Situation schien zunächst gar nicht so brenzlig zu sein.

„Da sind sie eigentlich in der Überzahl gegen Strelec, der löst sich aber gut“, erklärte ARD-Kommentator Philipp Sohmer.

Das Problem: Rüdiger verpasste es, seinem Gegenspieler Hancko in den Strafraum zu folgen. Dieser traf aus kurzer Distanz ins linke untere Eck.

„Tah geht raus und Rüdiger verpennt total, dass Hancko einläuft. Er geht viel zu spät mit“, kreidete Sohmer Abwehrchef Rüdiger an. Und im Kollektiv? „Fahrlässig das Abwehrverhalten der deutschen Mannschaft.“

Rüdiger „vorgeführt“

Bereits in der 27. Minute hatte Rüdiger nicht gut ausgesehen. Nach einem verlorenem Zweikampf gegen Leo Sauer sagte Sohmer: „Rüdiger auf Glatteis. Antonio Rüdiger. Meine Güte. Von Sauer kurz mal vorgeführt.“

In der zweiten Hälfte legten die Slowaken zum 2:0 nach. Wieder stand Rüdiger im Mittelpunkt, der sich von Strelec vernaschen ließ und ansehen musste, wie dieser den Ball ins lange Eck schlenzte.

„Die deutsche Abwehr als Selbstbedienungsladen“, sagte Kommentator Sohmer.

