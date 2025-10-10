Der Tacker muss her! Hosen-Panne bei Kimmich

Annabella Aulinger 10.10.2025 • 23:46 Uhr Während eines Zweikampfs in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg entstand bei Joshua Kimmich ein Riss in der Hose. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Während dem WM-Qualifikationsspiel zwischen der deutschen Nationalelf und Luxemburg (4:0-Sieg) kam es bei Doppelpacker Joshua Kimmich zu einer ungewöhnlichen Panne. Die Hose des Bayern-Stars machte nicht mehr mit.

Nach einem Zweikampf kurz vor Ende der Partie (83.) löste sich die Hose des 30-Jährigen in Fetzen auf.

WM-Quali: Hose von Kimmich wird getackert

Wegen gewissen Vorschriften zur Bekleidung der Spieler musste Kimmich an die Seitenlinie kommen. Dort bedachte man sich dann einer Notfall-Lösung und tackerte die Hose des Kapitäns wieder zusammen. Dann ging es zunächst weiter.