Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
WM-Qualifikation>

Der Tacker muss her! Hosen-Panne bei Kimmich

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Hosen-Panne bei Kimmich

Während eines Zweikampfs in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg entstand bei Joshua Kimmich ein Riss in der Hose. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden.
Eine Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team für die WM 2026 wird heiß diskutiert. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht auf der Pressekonferenz über den Torhüter.
Annabella Aulinger
Während eines Zweikampfs in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg entstand bei Joshua Kimmich ein Riss in der Hose. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Während dem WM-Qualifikationsspiel zwischen der deutschen Nationalelf und Luxemburg (4:0-Sieg) kam es bei Doppelpacker Joshua Kimmich zu einer ungewöhnlichen Panne. Die Hose des Bayern-Stars machte nicht mehr mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach einem Zweikampf kurz vor Ende der Partie (83.) löste sich die Hose des 30-Jährigen in Fetzen auf.

WM-Quali: Hose von Kimmich wird getackert

Wegen gewissen Vorschriften zur Bekleidung der Spieler musste Kimmich an die Seitenlinie kommen. Dort bedachte man sich dann einer Notfall-Lösung und tackerte die Hose des Kapitäns wieder zusammen. Dann ging es zunächst weiter.

Nachdem auch das Flicken der Hose nicht half, musste eine neue Hose her. Während einem Wechsel der Luxemburger in der 87. Minute bekam Kimmich eine neue Hose und zog sich kurzerhand auf dem Platz um. Damit war das Problem schließlich endgültig gelöst.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite