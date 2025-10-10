Der Tacker muss her! Hosen-Panne bei Kimmich

Während dem WM-Qualifikationsspiel zwischen der deutschen Nationalelf und Luxemburg (4:0-Sieg) kam es bei Doppelpacker Joshua Kimmich zu einer ungewöhnlichen Panne. Die Hose des Bayern-Stars machte nicht mehr mit.
Hosen-Panne bei Kimmich
Während eines Zweikampfs in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg entstand bei Joshua Kimmich ein Riss in der Hose. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden.
Nach einem Zweikampf kurz vor Ende der Partie (83.) löste sich die Hose des 30-Jährigen in Fetzen auf.
WM-Quali: Hose von Kimmich wird getackert
Wegen gewissen Vorschriften zur Bekleidung der Spieler musste Kimmich an die Seitenlinie kommen. Dort bedachte man sich dann einer Notfall-Lösung und tackerte die Hose des Kapitäns wieder zusammen. Dann ging es zunächst weiter.
Nachdem auch das Flicken der Hose nicht half, musste eine neue Hose her. Während einem Wechsel der Luxemburger in der 87. Minute bekam Kimmich eine neue Hose und zog sich kurzerhand auf dem Platz um. Damit war das Problem schließlich endgültig gelöst.