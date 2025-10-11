Nächster DFB-Star fällt aus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Belfast auf Jamie Leweling verzichten.
DFB-Star muss abreisen
Jamie Leweling fällt für das Länderspiel gegen Nordirland aus. Der Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart ist bereits vom DFB-Team abgereist.
Der Profi von Pokalsieger VfB Stuttgart ist am Samstag aus dem Teamquartier in Herzogenaurach abgereist und fliegt am Sonntag nicht mit auf die grüne Insel.
DFB-Team: „Kein Risiko“ bei Leweling
Leweling hatte wegen Adduktorenproblemen seit Dienstag individuell trainiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Um „mit Blick auf die laufende Saison kein Risiko einzugehen“, werde er aber auf die Partie verzichten, teilte der DFB mit.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Der 24-Jährige hatte wegen der Blessur auch beim 4:0 (2:0) gegen Luxemburg am Freitagabend in Sinsheim gefehlt. Für ihn war der England-Legionär Kevin Schade nachnominiert worden.
Bundestrainer Julian Nagelsmann stehen in Belfast nun noch 25 Spieler zur Verfügung.