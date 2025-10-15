DFB-Star macht Hassnachrichten öffentlich

Eigentlich liegt hinter David Raum eine erfolgreiche Länderspielreise. Mit dem DFB-Team konnte er gegen Luxemburg und in Nordirland jeweils Siege feiern, die Qualifikation für die WM hat das deutsche Team damit wieder in der eigenen Hand.
DFB-Star offenbart Hassnachrichten
Dennoch erhielt der 27-Jährige Hassnachrichten bei Instagram – und ist damit nun an die Öffentlichkeit gegangen.
Seinen rund 224.000 Followern zeigte der Nationalspieler in Diensten von RB Leipzig private Nachrichten von demselben Account. Raum wurde dabei widerlich und menschenverachtend beleidigt.
Raum geht an die Öffentlichkeit
Stillschweigend hinnehmen möchte der Sportler dies aber nicht. So postete er einen Screenshot der Nachrichten. Dazu formulierte Raum: „Gute Besserung!“. Zudem fügte er ein sogenanntes „Facepalm“-Emoji hinzu, bei dem sich ein Mann die Hand vor sein Gesicht hält.
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein RB-Spieler derartige Nachrichten öffentlich macht. Bereits im April 2023 teilte Mitspieler und DFB-Kollege Benjamin Henrichs bei TikTok Botschaften, die er nach dem 2:0-Pokalsieg gegen den BVB erhalten hatte. Er und seine Familie wurden darin merklich angegangen, Henrichs erstattete sogar Anzeige.