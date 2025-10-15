DFB-Star macht Hassnachrichten öffentlich

Franziska Wendler 15.10.2025 • 08:30 Uhr DFB-Star David Raum geht nach den erfolgreichen WM-Quali-Spielen mit Hassnachrichten an die Öffentlichkeit.

Eigentlich liegt hinter David Raum eine erfolgreiche Länderspielreise. Mit dem DFB-Team konnte er gegen Luxemburg und in Nordirland jeweils Siege feiern, die Qualifikation für die WM hat das deutsche Team damit wieder in der eigenen Hand.

Dennoch erhielt der 27-Jährige Hassnachrichten bei Instagram – und ist damit nun an die Öffentlichkeit gegangen.

Seinen rund 224.000 Followern zeigte der Nationalspieler in Diensten von RB Leipzig private Nachrichten von demselben Account. Raum wurde dabei widerlich und menschenverachtend beleidigt.

Raum geht an die Öffentlichkeit

Stillschweigend hinnehmen möchte der Sportler dies aber nicht. So postete er einen Screenshot der Nachrichten. Dazu formulierte Raum: „Gute Besserung!“. Zudem fügte er ein sogenanntes „Facepalm“-Emoji hinzu, bei dem sich ein Mann die Hand vor sein Gesicht hält.

