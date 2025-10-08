Newsticker
DFB-Team: Matthäus fordert Ende der "Experimente"

Matthäus‘ Forderung an Nagelsmann

Mehr Konstanz, weniger Experimente: Lothar Matthäus hat klare Vorstellungen für die Nationalmannschaft.
Die Euphorie im Land ist nach den letzten Spielen der DFB-Elf gedämpft. Ein Grund mehr für die Mannschaft von Julian Nagelsmann jetzt wieder Vollgas zu geben.
SID
Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wünscht sich von Bundestrainer Julian Nagelsmann weniger personelle und taktische Änderungen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

„Die Zeit der Experimente muss endlich vorbei sein. Sowohl in Sachen Taktik wie auch beim Personal. Die Mannschaft muss sich einspielen“, sagte Matthäus der Sportbild: „Selbst das Spiel gegen Luxemburg muss dazu genutzt werden – denn auch gegen schwächere Gegner können Abläufe einstudiert werden.“

Klare Präferenz bei Systemfrage

In der Systemfrage hat Matthäus eine klare Präferenz: „Ich empfehle das 3-4-2-1-System mit zwei Schienenspielern, ähnlich der erfolgreichen Formation von Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso.“

Der Rekordnationalspieler würde Abstand von einem System mit klassischen Flügelstürmern nehmen. „Leroy Sané und Chris Führich, die dort spielen können, kommen zurzeit selten zum Einsatz. Und Serge Gnabry entwickelte sich zuletzt mehr zum zentralen Spieler, fühlt sich dort oder auf den Halbpositionen wohler“, begründete der 64-Jährige.

Personalprobleme beim DFB-Team

Vor den Spielen der WM-Qualifikation gegen Luxemburg am Freitag in Sinsheim (20.45 Uhr/ARD) und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL) plagen Nagelsmann allerdings erneut einige Personalprobleme.

Torhüter Marc-André ter Stegen, Magier Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger, Offensivstar Kai Havertz und Angreifer Tim Kleindienst fehlen alle verletzt. Torjäger Nick Woltemade reiste wegen eines grippalen Infekts verspätet zum DFB-Team.

