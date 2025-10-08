DFB-Team: Matthäus fordert Ende der "Experimente"

SID 08.10.2025 • 06:28 Uhr Mehr Konstanz, weniger Experimente: Lothar Matthäus hat klare Vorstellungen für die Nationalmannschaft.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wünscht sich von Bundestrainer Julian Nagelsmann weniger personelle und taktische Änderungen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

„Die Zeit der Experimente muss endlich vorbei sein. Sowohl in Sachen Taktik wie auch beim Personal. Die Mannschaft muss sich einspielen“, sagte Matthäus der Sportbild: „Selbst das Spiel gegen Luxemburg muss dazu genutzt werden – denn auch gegen schwächere Gegner können Abläufe einstudiert werden.“

Klare Präferenz bei Systemfrage

In der Systemfrage hat Matthäus eine klare Präferenz: „Ich empfehle das 3-4-2-1-System mit zwei Schienenspielern, ähnlich der erfolgreichen Formation von Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso.“

Der Rekordnationalspieler würde Abstand von einem System mit klassischen Flügelstürmern nehmen. „Leroy Sané und Chris Führich, die dort spielen können, kommen zurzeit selten zum Einsatz. Und Serge Gnabry entwickelte sich zuletzt mehr zum zentralen Spieler, fühlt sich dort oder auf den Halbpositionen wohler“, begründete der 64-Jährige.

Personalprobleme beim DFB-Team

Vor den Spielen der WM-Qualifikation gegen Luxemburg am Freitag in Sinsheim (20.45 Uhr/ARD) und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL) plagen Nagelsmann allerdings erneut einige Personalprobleme.