WM-Qualifikation: Nagelsmann muss improvisieren

SID 09.10.2025 • 11:11 Uhr Gegen Luxemburg fehlen dem Bundestrainer abermals einige Stammkräfte. Immerhin meldet sich Torhüter Oliver Baumann rechtzeitig fit.

Julian Nagelsmann ist im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am Freitag in Sinsheim (20.45 Uhr im LIVETICKER) wieder zum Improvisieren gezwungen. Der Bundestrainer muss weiterhin auf verletzte Stammkräfte wie Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Jamal Musiala und Kai Havertz verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Immerhin meldete sich Torhüter Oliver Baumann nach einem vorübergehenden Unwohlsein wieder rechtzeitig fit. Ob Nagelsmann davor eine Dreier- oder Viererkette spielen lässt, ist offen. Zuletzt hatte er nach der Auftakt-Blamage gegen die Slowakei (0:2) für das Duell mit Nordirland (3:1) auf ein Trio umgestellt. Sicher ist: Der genesene Nico Schlotterbeck kehrt zurück.

Im defensiven Mittelfeld ist Kapitän Joshua Kimmich gesetzt, neben ihm wird sein Münchner Klubkollege Aleksandar Pavlovic erwartet. Auch Florian Wirtz und Serge Gnabry haben ihren Platz sicher.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die voraussichtlichen Aufstellungen: