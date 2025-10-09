DFB-Team: Gute Nachrichten bei Woltemade - Leweling fehlt

SID 09.10.2025 • 11:03 Uhr Julian Nagelsmann kann gegen Luxemburg auf Nick Woltemade setzen, dessen früherer VfB-Kollege fällt aber aus.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im wichtigen WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr im LIVETICKER) auf Sturm-Hoffnung Nick Woltemade zurückgreifen. Der England-Legionär nahm nach seinem grippalen Infekt am Donnerstag am Abschlusstraining der DFB-Elf im Teamquartier in Herzogenaurach teil.

Woltemades früherer Stuttgarter Mitspieler Jamie Leweling musste dagegen wegen seiner Adduktorenprobleme passen und fällt aus. Nagelsmann begrüßte damit noch 25 Spieler bei der letzten Einheit vor dem Spiel in Sinsheim. Darunter war auch Torwart Oliver Baumann, der zu Wochenbeginn über Übelkeit geklagt hatte.

Dennoch plagen Nagelsmann einige Personalprobleme. Torhüter Marc-André ter Stegen, Spielmacher Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger, Offensivstar Kai Havertz und Torjäger Tim Kleindienst fehlen allesamt verletzt.

DFB-Team: Woltemade und Baumann sind gesetzt

Der 23 Jahre alte Woltemade vom englischen Premier-League-Klub Newcastle United, der bislang vier Länderspiele absolviert hat, ist im Angriff gesetzt. Auch der Hoffenheimer Baumann soll nach seinem „Heimspiel“ im TSG-Stadion noch das zweite Duell mit Nordirland am Montag (20.45 Uhr) in Belfast bestreiten.

