DFB-Team: Rolle rückwärts bei Kimmich?

Johannes Behm 09.10.2025 • 23:13 Uhr Spielt Kimmich am Freitag wieder als Rechtsverteidiger? Der Bundestrainer plant wohl eine Rolle rückwärts.

Gibt es die Rolle rückwärts? Bundestrainer Julian Nagelsmann plant wohl, DFB-Kapitän Joshua Kimmich beim WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Luxemburg (20.45 Uhr im LIVETICKER) wieder als Rechtsverteidiger aufzustellen. Das berichtet die Bild.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erst Ende Juli hatte der Bundestrainer mitgeteilt, dass er Kimmich ab sofort wieder auf seiner angestammten Position als Sechser in der Mittelfeldzentrale einsetzen wolle.

Nun hat es womöglich einen Kurswechsel gegeben. Laut dem Bericht soll Kimmich im Training schon die ganze Woche als Rechtsverteidiger aufgelaufen sein.

Collins erlebte schwaches Debüt

Grundsätzlich gilt Kimmich zwar als bester Rechtsverteidiger im DFB-Kader, allerdings kam er im Verein zuletzt fast ausschließlich im Mittelfeld zum Einsatz. In dieser Rolle orchestriert der 30-Jährige beim FC Bayern das Geschehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der Blamage gegen die Slowakei hatte DFB-Debütant Nnamdi Collins hinten rechts gespielt und dabei überhaupt nicht gut ausgesehen. Für die anstehenden Länderspiele holte Nagelsmann wohl auch deswegen Positionskonkurrent Ridle Baku zurück in die deutsche Nationalmannschaft.