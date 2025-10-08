Ritterschlag für Nick Woltemade: "Seine Entwicklung ist sensationell!"

Johannes Vehren 08.10.2025 • 13:34 Uhr Nick Woltemade erlebt einen rasanten Aufstieg in seiner Karriere. Sein ehemaliger Cheftrainer Ole Werner sieht noch mehr Potenzial in dem jungen Stürmer.

Nick Woltemade zählt momentan zu den aufregendsten Spielern der Welt. Nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle United brauchte der 23-Jährige nicht lange, um in der Premier League anzukommen.

„Er ist ein Superfußballer und ein bodenständiger, guter Typ“, erklärte Ole Werner, der den Stürmer zu seiner Zeit bei Werder Bremen trainierte, im Gespräch mit der Sport Bild.

Woltemades steiler Karriereweg

Der aktuelle Coach von RB Leipzig fügte hinzu: „Seine Entwicklung ist sensationell. Er ist in Elversberg zum Herrenspieler gereift, in Bremen zum Bundesliga-Spieler, in Stuttgart zum Topspieler.“

Daraufhin folgte im Sommer der Wechsel nach England zu Newcastle United, nachdem auch der FC Bayern großes Interesse am gebürtigen Bremer bekundet hatte.

„Er ist noch nicht am Ende. Nick nimmt Dinge schnell auf, arbeitet an sich, ist reflektiert und hat Talent. Er hat alle Möglichkeiten, sich überall durchzusetzen“, ist sich Werner sicher.