England-Fans provozieren Thomas Tuchel

SPORT1 15.10.2025 • 08:09 Uhr Nach der Kritik an den englischen Fans muss Thomas Tuchel eine Retourkutsche einstecken - und nimmt es mit Humor.

Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat sich dank eines 5:0-Sieges gegen Lettland in Riga ihren Platz bei der Fußball-WM 2026 gesichert. Während der gesamten Partie war Cheftrainer Thomas Tuchel dabei Zielscheibe ironischer Gesänge der mitgereisten englischen Fans.

Der Hintergrund: Nach dem Sieg gegen Wales in der vergangenen Woche hatte der Deutsche seine Frustration über die Atmosphäre im Wembley Stadium deutlich gemacht und erklärt, die Fans seien „still“ gewesen. „Wir haben keine Energie von den Tribünen bekommen. Wir haben alles getan, um zu gewinnen. Was kann man ihnen noch geben?“, schimpfte er.

Und weiter: „Drei Tore in den ersten 20 Minuten. Man hat nur eine halbe Stunde lang die walisischen Fans gehört, das ist ein bisschen traurig, denn die Mannschaft hätte mehr verdient gehabt.“

Tuchel nimmt Fangesänge mit Humor

Beim Auswärtsspiel in Lettland revanchierten sich die Anhänger der Three Lions nun mit mehreren Gesängen, die sich an Tuchel an der Seitenlinie richteten.

„Wir singen, wann wir wollen, wir singen, wann wir wollen, Thomas Tuchel“, lautete einer der Schlachtrufe. Auch Lieder wie: „Sind wir laut genug für dich?“, „Unsere Unterstützung ist verdammt beschissen“ und „Tuchel hat recht, unsere Fans sind sch****“ waren zu hören.

TV-Kameras zeigten, wie der deutsche Chefcoach mit einem Lächeln darüber hinwegging. Nach dem Spiel wurde er im ITV-Interview zu den Gesängen befragt und erklärte: „Ich habe in der ersten Halbzeit etwas Kritik einstecken müssen. Das ist fair und gut so. Guter Sinn für Humor und kein Problem, damit kann ich umgehen. Es war eine brillante Unterstützung von Anfang bis Ende.“

Kane stellt sich hinter die Fans

Auf der Pressekonferenz führte er später zudem aus: „Sie hatten heute aufgrund meiner jüngsten Kommentare einen Grund dazu. Das ist alles nur fair. Ich habe ein bisschen Kritik einstecken müssen, aber ich fand sie ziemlich kreativ. Sie hat mich zum Lächeln gebracht, und so muss es sein. Das ist britischer Humor, und damit kann ich umgehen. Es ist nichts Schlimmes passiert.“