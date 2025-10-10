Gegen Luxemburg: Müller sieht "Druck auf dem Kessel"

SID 10.10.2025 • 16:27 Uhr Thomas Müller wird TV-Experte - in seinem ersten Statement macht er klare Ansagen.

Der neue MagentaTV-Experte Thomas Müller fordert von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mehr Leidenschaft. Vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg am Abend in Sinsheim (20.45 Uhr/ARD) und drei Tage später gegen Nordirland in Belfast sei „Druck auf dem Kessel“, sagte der Weltmeister von 2014.

„Ich erwarte mir vor allem engagierte Leistungen, dass einem als Zuschauer gezeigt wird und dass den Spielern bewusst ist, worum es geht. Nämlich: Es geht um diese drei Punkte in jedem Spiel!“, sagte Müller.

„Da müssen wir an die Grenzen gehen, weil jeder deutsche Fußballfan wünscht sich natürlich – und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das klappt -, dass wir uns für die WM qualifizieren. Am besten natürlich souverän.“

„Der Aufschrei ist groß, und zwar zu Recht“

Nach dem „ganz leichten Stolperer“ im September in der Slowakei (0:2) „wollen wir natürlich gerne eine Reaktion sehen“, betonte Müller. „Der Aufschrei ist groß, und zwar zu Recht, wenn Deutschland gegen die Slowakei bei einem Qualifikationsspiel, bei einem Pflichtspiel verliert – und auch noch in der Deutlichkeit mit zwei Toren Unterschied. Das Spiel war gefühlt in keinem Moment richtig knapp.“

