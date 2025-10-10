WM 2026: Geheimnis um Thomas Müller gelüftet

Johannes Vehren 10.10.2025 • 13:01 Uhr Thomas Müller hat im Sommer 2026 eine neue Aufgabe. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wird bei der WM als TV-Experte fungieren.

Das Geheimnis ist gelüftet! Nachdem Thomas Müller am Freitagmorgen „große News“ angekündigt hatte, gab die Deutsche Telekom am Mittag bekannt, dass der 36-Jährige für MagentaTV bei der WM 2026 als Experte fungieren wird. Das Turnier findet in Kanada, den USA und Mexiko statt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Der langjährige Nationalspieler und derzeit für die Vancouver Whitecaps aktive Offensivspieler bringt seine einzigartige Mischung aus Fachwissen, Humor und Leidenschaft damit live auf die Bildschirme“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Ich bin dabei bei der WM 2026″

In einem Ankündigungsvideo packte Müller ein Deutschland-Trikot aus, hielt es in die Kamera und sagte: „Ein Paket aus Deutschland. Darauf habe ich schon gewartet. Endlich. Tja, Qualität setzt sich eben durch. Ich bin dabei bei der WM 2026.“

Er fügte hinzu: „Aber keine Angst, natürlich nicht auf dem Rasen, sondern für MagentaTV. Da gibt es messerscharfe Analysen und viel Freude.“

{ "placeholderType": "MREC" }

WM 2026: Große Vorfreude auf das Turnier

In der Pressemitteilung wird der 36-Jährige ausführlicher zitiert: „Ich bin richtig gespannt auf diese neue Herausforderung und freue mich riesig auf das Turnier. Diesmal dann nicht auf dem Rasen, sondern am Mikro. Aber sicherlich immer noch ganz nah am Geschehen.“

Er möchte den Fußballfans zeigen, worauf es bei einer Weltmeisterschaft auf und neben dem Platz ankommt. „Es wird aber auch eine spannende Erfahrung für mich, erstmals als Außenstehender Fußballspiele für die Menschen zu Hause zu analysieren. Was ich auf jeden Fall mitbringen werde, ist eine große Begeisterung und viele Insights über die USA und Kanada aus meinem neuen Leben als MLS-Spieler“, so Müller.

„Wir können es kaum erwarten“

Der TV-Chef der Telekom, Arnim Butzen, erklärte: „Das ist für uns ein Traum-Transfer! Der Name Thomas Müller lässt die Herzen der deutschen Fußballfans automatisch höherschlagen – dass wir ihn von MagentaTV überzeugen konnten und unseren Kunden dieses Schmankerl bieten, ist einfach großartig."