Endloss-Debatte: Nagelsmann verkündet neue Kimmich-Entscheidung!

SID 10.10.2025 • 23:23 Uhr Nagelsmann schiebt den Kapitän wieder nach außen – und der zahlt es mit zwei Toren zurück. Auch zukünftig könnte es ein Wechselspiel geben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann will in der Positionsfrage von Kapitän Joshua Kimmich auch zukünftig variabel agieren.

„Ich will mich da gar nicht immer so festlegen. Das letzte Mal habe ich mich offensichtlich zu sehr festgelegt. Dann heißt es überall: Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts. Generell muss eine Führungsperson eine Entscheidung treffen. Das habe ich gemacht“, sagte der Bundestrainer nach dem 4:0 (2:0) gegen Außenseiter Luxemburg in der ARD.

Kimmich hatte anders als in den jüngsten Spielen wieder auf rechts verteidigt und nicht im zentralen Mittelfeld gespielt. „Mit Ball“, argumentierte Nagelsmann, spiele Kimmich in diesem System „auf genau der Position, die er bei Bayern mit Ball auch hat“. Kimmich zählte beim souveränen Erfolg gegen den Außenseiter in der WM-Qualifikation zu den besten deutschen Spielern, dem Kapitän gelang mit seinen Treffern (21., Handelfmeter nach Videobeweis/50.) der erste Doppelpack im DFB-Trikot.

Deutliche Steigerung in Sachen Gier

Kimmich betonte, ihm sei es „komplett egal“, wo er spiele: „Für mich ist es selbstverständlich da zu spielen, wo der Trainer mich sieht. Im Verein ist es ganz klar die Sechs. Und hier ist es für mich kein Problem, wenn es mal rechts oder im Mittelfeld ist.“

Über den Sieg zeigten sich Nagelsmann und Kimmich zufrieden – vor allem mit der Art und Weise waren beide diesmal einverstanden. Nagelsmann sah, „was die Gier angeht, eine deutliche Steigerung“ gegenüber den jüngsten September-Auftritten beim 0:2 in der Slowakei und dem 3:1 gegen Nordirland. Kimmich ergänzte: „Was für uns gut ist, dass wir gewisse Prinzipien und auch Einstellungsthemen an den Tag gelegt haben. Man hat gemerkt, dass wir von Anfang an gewinnen wollen. Wir waren von Anfang an sehr, sehr griffig und haben auch in der Höhe absolut verdient gewonnen.“