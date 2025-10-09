Thomas Müller als Co-Trainer zur WM? Nagelsmann lässt aufhorchen

Philipp Heinemann 09.10.2025 • 18:52 Uhr Kuriose Frage an Bundestrainer Julian Nagelsmann: Könnte Thomas Müller als Co-Trainer zur Weltmeisterschaft mitkommen?

Das wäre eine kuriose Konstellation: Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde gefragt, ob er in Ex-Nationalspieler Thomas Müller einen geeigneten Assistenten für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr sehe.

„Ich glaube, Thomas ist auf jeden Fall ein Kandidat, der so ein Amt ausüben könnte“, sagte Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg zunächst.

Doch dann schränkte er recht schnell ein, dass eine solche Zusammenarbeit schon aus zeitlichen Gründen wohl nicht möglich wäre. Aktuell sei Müller schließlich noch als Spieler des MLS-Teams Vancouver Whitecaps gefordert.

Müller als Co-Trainer? „Er hat das Zeug dazu“

„Wie ihr sicher wisst, hat er noch Vertrag bis zum Winter 2026″, sagte Nagelsmann über den einstigen DFB-Star: „Meines Wissens nach fangen die ungefähr am 28. Juni mit dem Training an und ich glaube, der Trainer wird nicht so begeistert sein, wenn der Thomas sagt, er kommt erst zwei, drei Wochen später, weil er noch Co-Trainer sein will.“

Nagelsmann gehe daher schwer davon aus, dass Müller bei der WM im kommenden Sommer kein Traineramt ausüben werde.

„Was jetzt nicht ist, kann natürlich noch werden”, meinte er aber auch: Müller habe „natürlich auch das Zeug zum Cheftrainer, ich weiß aber gar nicht, ob er das will. Er hat aber auch das Zeug zum Co-Trainer.“