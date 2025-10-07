"Ich liebe Trophäen!": Müller sorgt bei der NBA für Lacher

Thomas Müller bot den Fotografen ein gewohntes Bild - er legte seinen Arm fast zärtlich um einen goldenen Pokal.
Müller sorgt bei der NBA für Lacher
Allerdings hatte der deutsche Star-Fußballer ihn diesmal ausnahmsweise nicht selbst gewonnen: Beim Ausflug seiner Vancouver Whitecaps zum Basketball begutachtete er aus nächster Nähe die Larry O’Brien Trophy für den NBA-Champion. „Ich liebe Trophäen!“, sagte Müller, er sorgte damit für einen Lacher.
Müller besucht die NBA-Preseason in Vancouver
In der Preseason machte die National Basketball Association in Müllers neuer sportlicher Heimat Station. Vancouver ist keine Stadt mit NBA-Team, hier regiert Eishockey mit den Canucks, aber in der Rogers Arena duellierten sich die Toronto Raptors mit den Denver Nuggets. Die Nuggets gewannen 112:108.
Müller schaute sich das Spiel in schwarzer Lederjacke und weißer Hose an, bei seiner Einblendung auf dem Videowürfel wurde er mit seinen Teamkollegen heftig bejubelt.