"Ich liebe Trophäen!": Müller sorgt bei der NBA für Lacher

Müller sorgt bei der NBA für Lacher

Thomas Müller besucht ein Spiel der NBA-Preseason - und hat selbst dabei noch einen Pokal im Arm.
Thomas Müller stattete der NBA-Preseason einen Besuch ab
© IMAGO/Sports Press Photo
SID
Thomas Müller bot den Fotografen ein gewohntes Bild - er legte seinen Arm fast zärtlich um einen goldenen Pokal.

Allerdings hatte der deutsche Star-Fußballer ihn diesmal ausnahmsweise nicht selbst gewonnen: Beim Ausflug seiner Vancouver Whitecaps zum Basketball begutachtete er aus nächster Nähe die Larry O’Brien Trophy für den NBA-Champion. „Ich liebe Trophäen!“, sagte Müller, er sorgte damit für einen Lacher.

Müller besucht die NBA-Preseason in Vancouver

In der Preseason machte die National Basketball Association in Müllers neuer sportlicher Heimat Station. Vancouver ist keine Stadt mit NBA-Team, hier regiert Eishockey mit den Canucks, aber in der Rogers Arena duellierten sich die Toronto Raptors mit den Denver Nuggets. Die Nuggets gewannen 112:108.

Müller schaute sich das Spiel in schwarzer Lederjacke und weißer Hose an, bei seiner Einblendung auf dem Videowürfel wurde er mit seinen Teamkollegen heftig bejubelt.

