Tuchel klärt über Kane-Verletzung auf

Moritz Thienen 08.10.2025 • 21:52 Uhr Die englische Nationalmannschaft muss vorerst auf Harry Kane verzichten. Das bestätigt Thomas Tuchel und klärt über die Verletzung auf.

Harry Kane fällt bei der englischen Nationalmannschaft vorerst aus. Wie Nationalcoach Thomas Tuchel am Mittwochabend bestätigte, wird der Angreifer des FC Bayern das Testspiel gegen Wales am Donnerstag verletzungsbedingt verpassen.

„Er hat in seinem letzten Spiel beim FC Bayern einen Schlag abbekommen. Seine Schmerzen waren so groß, dass er den Ball nicht schießen konnte“, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Test.

„Es wäre definitiv zu riskant gewesen, ihn einzusetzen“, erklärte Tuchel weiter: „Jetzt geben wir ihm die Möglichkeit, sich etwas auszuruhen. Ich bin mir sicher, dass er für das Spiel gegen Lettland bereit sein wird.“

WM-Qualifikation: Kane aktuell in Gala-Form

Die Engländer treten am Dienstag (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER) in der WM-Qualifikation in Lettland an.

Beim Topspiel am Wochenende bei Eintracht Frankfurt (3:0) hatte sich Kane am Knöchel verletzt, als er unglücklich von Frankfurts Torhüter Kauna Santos abgeräumt wurde.

Der 32-Jährige ist in absoluter Gala-Form. In zehn Pflichtspielen für den FC Bayern traf er schon 18-mal. Zudem legte er drei Treffer auf.