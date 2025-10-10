Newsticker
FC Bayern? DFB? Thomas Müller kündigt "große News" an

Müller kündigt „große News“ an

Thomas Müller spielt seit August in der MLS. Jetzt kündigt der frühere Bayern-Star etwas Großes für Sommer 2026 an.
SPORT1
Thomas Müller spielt seit August in der MLS. Jetzt kündigt der frühere Bayern-Star etwas Großes für Sommer 2026 an.

Bayern-Legende Thomas Müller hat bedeutende Neuigkeiten für das kommende Jahr angekündigt.

„Große Neuigkeiten stehen bevor“, schrieb der 36-Jährige in einem Instagram-Beitrag, der ihn lächelnd bei einer Vertragsunterschrift zeigt. Der Post ist außerdem mit dem Hashtag „Summer2026″ versehen.

Müller spielt seit August bei den Vancouver Whitecaps in der MLS. Dort erzielte er bislang sechs Tore und gab vier Vorlagen. Die Whitecaps stehen auf Platz zwei der Western Conference.

Müller-Rückkehr beim DFB?

Am Donnerstag hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann eine mögliche Müller-Rolle als Assistent bei der WM 2026 kommentiert.

„Ich glaube, Thomas ist auf jeden Fall ein Kandidat, der so ein Amt ausüben könnte“, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg.

Der 38-Jährige schränkte jedoch ein: „Wie ihr sicher wisst, hat er noch Vertrag bis zum Winter 2026″, sagte Nagelsmann.

