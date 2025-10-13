WM-Qualifikation: Aufatmen bei Bayern-Star Harry Kane

Maximilian Huber 13.10.2025 • 13:00 Uhr Harry Kane kehrt nach einer kurzen Pause wieder ins Mannschaftstraining der englischen Nationalmannschaft zurück. Ein Stürmerkollege hingegen muss verletzt abreisen.

Aufatmen beim FC Bayern und bei der englischen Nationalmannschaft: Stürmer-Star Harry Kane ist am Montag ins Mannschaftstraining der Three Lions zurückgekehrt und wird für das anstehende WM-Qualifikationsspiel am Dienstagabend in Lettland zur Verfügung stehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kane hatte zuletzt aufgrund einer Knöchelverletzung das Testspiel gegen Wales verpasst und konnte einige Tage nur individuell trainieren.

Kane für BVB-Duell bereit

Beim 3:0 des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt am sechsten Spieltag hatte der Stürmer einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen, im Anschluss jedoch betont, ihm gehe es gut.

Am Wochenende wird Kane aller Voraussicht nach im Topspiel gegen Borussia Dortmund auflaufen können (Samstag ab 18:30 Uhr im LIVETICKER).

{ "placeholderType": "MREC" }

England muss auf Watkins verzichten

In Riga hingegen nicht dabei sein wird Teamkollege Ollie Watkins. Der 29-Jährige hatte sich gegen Wales eine Verletzung zugezogen, als er in der ersten Halbzeit nach einer verpassten Chance mit dem Pfosten kollidierte.