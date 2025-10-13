WM-Qualifikation: Unfassbar! Inselstaat fährt zur WM

SPORT1 13.10.2025 • 20:02 Uhr Es ist vollbracht: Kap Verde löst erstmals in seiner Fußball-Geschichte das Ticket für eine Weltmeisterschaft. Der kleine Inselstaat entscheidet das entscheidende Spiel für sich.

Die Sensation ist perfekt! Zum ersten Mal in ihrer Fußballgeschichte reist Kap Verde zu einer Weltmeisterschaft. Die „Blue Sharks” gewannen am Montagabend das entscheidende Qualifikationsspiel gegen Eswatini mit 3:0.

Im ersten Durchgang musste der kleine Inselstaat mit seinen rund 530.000 Einwohnern noch etwas zittern. Nach der Pause begann dann die große Party. Dailon Rocha Livramento stellte in der 48. Minute die Weichen auf Sieg. Willy Semedo besorgte wenig später den zweiten Treffer (54.) und Stopira (91.) den umjubelten Endstand.

Am vergangenen Mittwoch hatte der 70. der FIFA-Weltrangliste noch die erste Chance auf die Qualifikation mit einem 3:3 in Libyen vergeben. Dem großen Favoriten Kamerun, der schon achtmal an einer WM-Endrunde teilnahm, blieb nach dem 0:0 gegen Angola nur der zweite Platz in der Gruppe D. Die vier besten Zweitplatzierten spielen den letzten afrikanischen WM-Platz aus.

Kap Verde könnte zweitkleinster WM-Teilnehmer aller Zeiten werden

Gemessen an der Einwohnerzahl könnte Kap Verde nach Island (330.000) der zweitkleinste WM-Teilnehmer aller Zeiten werden. Die Nordeuropäer debütierten 2018 in Russland. „Es ist unglaublich. Die Stimmung ist verrückt“, sagte Abwehrspieler Steven Moreira bereits vor der abschließenden Partie.

Moreira ging davon aus, dass sich eine erfolgreiche WM-Qualifikation auch abseits des Sports positiv für die Inseln auswirken würde. „Alles würde sich ändern. Mehr Menschen würden kommen und sehen, wie schön das Land ist“, sagte er. Jetzt ist der riesige Erfolg tatsächlich vollbracht.

Kap Verde wird dritter WM-Debütant

Fern der neun bewohnten Inseln im Zentralatlantik leben mehr Menschen mit kapverdischen Wurzeln als in der ehemaligen portugiesischen Kolonie selbst. Auch gut die Hälfte der Nationalspieler wurde in einem anderen Land geboren. Sie stehen in Irland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Slowakei, den USA, Moldau, den Niederlanden, der Türkei, Zypern oder Portugal unter Vertrag.

Kap Verde ist der dritte Debütant beim WM-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nach Usbekistan und Jordanien. Aus Afrika hatten sich zuvor bereits Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien und Ghana qualifiziert.

