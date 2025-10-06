Ex-Weltmeister übernimmt WM-Debütant Usbekistan

SID 06.10.2025 • 17:28 Uhr Fabio Cannavaro wird neuer Nationaltrainer von Usbekistan. Zuletzt arbeitete der Weltmeister von 2006 in Kroatien.

Der frühere italienische Fußball-Weltmeister Fabio Cannavaro ist neuer Nationaltrainer von Usbekistan. Das teilte der nationale Verband UFA am Montag bei Instagram mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der ehemalige Innenverteidiger, der 2006 bei der Endrunde in Deutschland als Kapitän mit seinem Land den Titel gewann, wird damit bei Usbekistans WM-Premiere im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko an der Seitenlinie stehen.

Für Cannavaro ist es die erst zweite Station als Nationaltrainer, im Frühjahr 2019 hatte er interimsweise zwei Spiele von China betreut. Zuletzt war der 52-Jährige Anfang April beim kroatischen Erstligisten Dinamo Zagreb entlassen worden.

Löw sagt WM-Neuling ab

Zuvor hatte Medienberichten zufolge auch der frühere Bundestrainer Joachim Löw eine Anfrage für das Amt als Coach des usbekischen Teams erhalten.

{ "placeholderType": "MREC" }