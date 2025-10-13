WM-Qualifikation: Früherer Vize-Europameister erlebt "Blamage, die durch nichts zu entschuldigen ist"

Moritz Pleßmann 13.10.2025 • 10:35 Uhr Die tschechische Nationalmannschaft verliert völlig überraschend auf den Färöer Inseln. Die heimische Presse geht anschließend mit den Spielern hart ins Gericht.

Nach der 1:2-Niederlage gegen die Färöer Inseln in der WM-Qualifikation hat die tschechische Presse deutlich auf die Leistung der Nationalmannschaft reagiert.

Die Tageszeitung Dnes bezeichnete die Niederlage als eines der „beschämendsten Ergebnisse“ der Geschichte. Dies sei eine „Blamage, die durch nichts zu entschuldigen ist“.

Vize-Europameister von 1996 blamiert sich in der WM-Qualifikation

Während der 136. der Weltrangliste sensationell von seiner ersten WM-Teilnahme träumen darf, liegt Tschechien - immerhin Vize-Europameister von 1996 - nach der peinlichen Pleite am Boden.

Die Sport titelte „Fiasko auf den Färöern“ und schrieb außerdem von einer „Schande und Blamage“. Bei der Bewertung der Sportzeitung bekamen lediglich zwei Spieler eine 5, darunter der einzige Torschütze und ehemalige HSV-Profi Adam Karabec (Ranking 1 bis 10, Anm. d. Red.).

Alle anderen Spieler erhielten eine vier oder schlechter. Kapitän Tomas Soucek erwischte einen besonders gebrauchten Tag und wurde mit einer 2 bewertet. „Sehr wenig vom Kapitän“ und „seine Leistung ließ alles vermissen“, hieß es im Kommentar zur Bewertung.

Nach Blamage: Aus für Nationaltrainer?

„Tschechien hat sich blamiert, was sicherlich erhebliche Folgen haben wird“, meinte Dnes. Eine Folge könnte der Rauswurf von Nationaltrainer Ivan Hasek sein, der möglicherweise sein letztes Spiel absolviert hat.

„Ich habe mich damit abgefunden, dass es mein letztes Spiel gewesen sein könnte“, gab er auf einer Pressekonferenz zu. „Ich entscheide das nicht, und es würde mich sicherlich traurig stimmen, wenn ich bei den Playoffs, die sich die Jungs erkämpft haben, nicht dabei wäre. Aber es ist möglich.“

Um besagte Playoffs müssen die Tschechen nun noch kämpfen. Durch den Sieg der Färöer Inseln beträgt der Vorsprung auf den Underdog nur noch einen Punkt.

