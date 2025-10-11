WM-Qualifikation: Haaland verzweifelt an Bayern-Leihgabe

Julius Schamburg 11.10.2025 • 19:04 Uhr Daniel Peretz ärgert Erling Haaland. In der WM-Qualifikation verzweifelt der Starstürmer regelrecht am Nationaltorhüter Israels.

Israels Nationaltorhüter Daniel Peretz hat ein seltenes Kunststück vollbracht und gleich zwei Elfmeter von Norwegens Starstürmer Erling Haaland gehalten - und das binnen einer Minute!

Beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Norwegen und Israel (5:0) bekamen die Norweger in der 4. Minute einen Elfmeter zugesprochen, weil Oscar Bobb (Teamkollege von Haaland bei Manchester City, Anm. d. Red.) von Dan Biton im Strafraum gefoult wurde.

WM-Qualifikation: Seltener Fehlschuss von Haaland

Haaland trat an, doch Peretz, der noch bis zum Saisonende vom FC Bayern an den Hamburger SV ausgeliehen ist, konnte den schwachen Schuss ins linke untere Eck problemlos parieren.

„Das hat im Stadion niemand kommen sehen. Was für ein ungewöhnlicher und untypischer Fehler von Erling Haaland. Das war ein schwach geschossener Elfmeter“, sagte der Kommentator bei DAZN.

Doch Peretz‘ Freude war nur von kurzer Dauer. Nach VAR-Eingriff ließ Schiedsrichter Szymon Marciniak den Strafstoß wiederholen, weil sich Peretz zu früh von seiner Linie wegbewegt hatte.

So trat Haaland eine Minute später erneut an, doch Peretz war schon wieder zur Stelle! Beim zweiten Anlauf hatte es Haaland mit dem rechten unteren Eck probiert, doch Norwegens Rekordtorschütze scheiterte erneut und schaute sichtlich verdutzt drein.

„Er hält erneut. Bemerkenswert. Hervorragende Parade von Daniel Peretz. Haaland, der vom Elfmeterpunkt aus selten daneben schießt, hat gerade innerhalb einer Minute zwei Elfmeter verschossen“, merkte der Kommentator an.

Zwei Eigentore und Haaland jubelt doch noch

Es sollte aber nicht lange dauern, bis Haaland doch noch jubeln durfte. In der 27. Minute traf der 25-Jährige zum zwischenzeitlichen 2:0.

