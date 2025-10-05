WM-Qualifikation: Hoeneß wundert sich über Nagelsmann

Daniel Höhn 05.10.2025 • 16:30 Uhr VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kann die Nicht-Nominierung seines Schützlings Maximilian Mittelstädt durch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nachvollziehen.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat sich zur Nicht-Nominierung von Maximilian Mittelstädt für das DFB-Team geäußert.

„Ich hab nicht damit gerechnet und es hat mich auch gewundert. Und trotzdem ist es der Bundestrainer, der diese Entscheidung trifft und der sich diese sicher auch gut überlegt“, sagte Hoeneß bei DAZN vor der Partie des VfB gegen den 1. FC Heidenheim (JETZT im LIVETICKER).

Mittelstädt? Undav kann es „nicht verstehen“

Auch sein Stuttgarter Teamkollege Deniz Undav konnte die Nicht-Nominierung Mittelstädts „nicht verstehen“.

