WM-Qualifikation: Hoeneß wundert sich über Nagelsmann

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat sich zur Nicht-Nominierung von Maximilian Mittelstädt für das DFB-Team geäußert.
Hoeneß wundert sich über Nagelsmann
„Ich hab nicht damit gerechnet und es hat mich auch gewundert. Und trotzdem ist es der Bundestrainer, der diese Entscheidung trifft und der sich diese sicher auch gut überlegt“, sagte Hoeneß bei DAZN vor der Partie des VfB gegen den 1. FC Heidenheim (JETZT im LIVETICKER).
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Mittelstädt nicht für die beiden kommenden Länderspiele der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und in Nordirland nominiert.
Mittelstädt? Undav kann es „nicht verstehen“
Auch sein Stuttgarter Teamkollege Deniz Undav konnte die Nicht-Nominierung Mittelstädts „nicht verstehen“.
Ähnlich erging es auch DAZN-Expertin Turid Knaak: „Das sehe ich ganz genauso. Für mich ist er einer der Top-3-Spieler in dieser Saison bei Stuttgart. Für mich wäre eine Nominierung mehr als gerechtfertigt gewesen.“