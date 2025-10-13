WM-Qualifikation: Nicht sein Tor! Wofür Woltemade ein Sonderlob bekommt

Nick Woltemade hat sein erstes Tor für die deutsche A-Nationalmannschaft erzielt und wurde damit zum Matchwinner!
Kuriose Premiere für Woltemade
Beim WM-Qualifikationsspiel in Belfast gegen Nordirland stieg Woltemade nach einer Ecke empor und traf zur 1:0-Führung für das DFB-Team (31.) - gleichbedeutend mit dem Endstand.
WM-Qualifikation: Woltemade trifft kurios
Kurios: Woltemade traf nicht mit dem Kopf, sondern mit der Schulter. „Ein Schulter-Rücken-Tor“, rief RTL-Kommentator Wolff-Christoph Fuss in sein Mikrofon.
„Sehr wichtig für mich persönlich“, freute sich Woltemade selbst im Anschluss: „Meine Spiele in der Nationalmannschaft waren bisher nicht ganz so glücklich. Irgendwie passend, dass ich dann das 1:0 mit der Schulter mache.“
Bundestrainer Nagelsmann lobte seinen Stürmer nicht nur für den Treffer: „In den letzten beiden Spielen war er einfach defensiv noch viel fleißiger als zuvor. Und dann fällt dir auch mal einer auf die Schulter und geht ins Tor.“
Der Treffer wurde vom VAR noch kurz überprüft, aber Schiedsrichter Jesús Gil Manzano erkannte das Tor schließlich an.
„Die Schulter ist nicht Teil des Oberarms. Somit ein reguläres Tor“, erklärte Fuss.
DFB-Team: Woltemades Torpremiere unter Nagelsmann
Für Woltemade, der im Sommer vom VfB Stuttgart in die Premier League zu Newcastle United gewechselt war, war es das erste Tor im sechsten Spiel für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Bereits im Sommer hatte Woltemade bei der U21-Europameisterschaft für Furore gesorgt und dem DFB-Nachwuchs ins Finale verholfen. Dort unterlag Deutschland dem großen Rivalen England mit 2:3 nach Verlängerung.