WM-Qualifikation: Nicht sein Tor! Wofür Woltemade ein Sonderlob bekommt

Julius Schamburg 13.10.2025 • 21:27 Uhr Nick Woltemade bricht den Bann und trifft erstmals für die A-Nationalmannschaft. Der kuriose Treffer wird überprüft, hat aber Bestand.

Nick Woltemade hat sein erstes Tor für die deutsche A-Nationalmannschaft erzielt und wurde damit zum Matchwinner!

Beim WM-Qualifikationsspiel in Belfast gegen Nordirland stieg Woltemade nach einer Ecke empor und traf zur 1:0-Führung für das DFB-Team (31.) - gleichbedeutend mit dem Endstand.

WM-Qualifikation: Woltemade trifft kurios

Kurios: Woltemade traf nicht mit dem Kopf, sondern mit der Schulter. „Ein Schulter-Rücken-Tor“, rief RTL-Kommentator Wolff-Christoph Fuss in sein Mikrofon.

„Sehr wichtig für mich persönlich“, freute sich Woltemade selbst im Anschluss: „Meine Spiele in der Nationalmannschaft waren bisher nicht ganz so glücklich. Irgendwie passend, dass ich dann das 1:0 mit der Schulter mache.“

Bundestrainer Nagelsmann lobte seinen Stürmer nicht nur für den Treffer: „In den letzten beiden Spielen war er einfach defensiv noch viel fleißiger als zuvor. Und dann fällt dir auch mal einer auf die Schulter und geht ins Tor.“

Der Treffer wurde vom VAR noch kurz überprüft, aber Schiedsrichter Jesús Gil Manzano erkannte das Tor schließlich an.

„Die Schulter ist nicht Teil des Oberarms. Somit ein reguläres Tor“, erklärte Fuss.

DFB-Team: Woltemades Torpremiere unter Nagelsmann

Für Woltemade, der im Sommer vom VfB Stuttgart in die Premier League zu Newcastle United gewechselt war, war es das erste Tor im sechsten Spiel für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

